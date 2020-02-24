Пензенский зоопарк приглашает принять участие в конкурсе скворечников
Принести свою работу в учреждение можно до 31 марта
Изменить размер текста:
Пензенский зоопарк ежегодно проводит конкурс-выставку скворечников. С 18 февраля по 31 марта все желающие принять в нем участие могут приносить свои работы по адресу ул. Красная, 10.
5 апреля во время празднования в честь Международного дня птиц будет организована выставка конкурсных работ и определён победитель, который получит два пригласительных в зоопарк.
ИСТОЧНИК KP.RU