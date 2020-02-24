Пензенский зоопарк приглашает принять участие в конкурсе скворечников

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:35:18+03:00

Принести свою работу в учреждение можно до 31 марта

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Пензенский зоопарк ежегодно проводит конкурс-выставку скворечников. С 18 февраля по 31 марта все желающие принять в нем участие могут приносить свои работы по адресу ул. Красная, 10.

5 апреля во время празднования в честь Международного дня птиц будет организована выставка конкурсных работ и определён победитель, который получит два пригласительных в зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU