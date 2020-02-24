2020-02-24T10:16:03+03:00
Происшествия

Пензенский пенсионер купил в интернете шуроповерт, а получил рулетку

63-летний гражданин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На одном из сайтов жителю Пензы приглянулся шуроповерт известного производителя стоимостью 3 900 рублей. После заказа с ним связалась по телефону женщина и зафиксировала данные для отправки посылки наложенным платежом.

Товар ожидал покупателя на почте уже через четыре дня. Заявитель оплатил посылку, но внутри его ожидал совсем иной строительный инструмент - рулетка. Пенсионер признался, что слышал ранее о таких способах обмана.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украденное в Пензенской области сено вернулось к хозяину
Пензенский зоопарк приглашает принять участие в конкурсе скворечников
Пензенский пенсионер купил в интернете шуроповерт, а получил рулетку
В Пензе обсудили благоустройство центра города
Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона
Памятные знаки вручены пензенцам-участникам парада Памяти в Самаре
В Пензе состоялась лыжная эстафета, посвященная памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова
Заместитель пензенского министра здравоохранения получила награду на Конгрессе педиатров
Ночью в Шемышейском районе на пожаре погиб мужчина
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем защитника Отечества
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества
Лжесотрудник банка обманул пензячку на 50 тысяч рублей
Обновленная офтальмологическая клиника в Пензе примет пациентов уже в мае
В Пензенской области могут упростить процедуру оформления денежных выплат на детей
Сотрудники уголовного розыска Пензы раскрыли кражу с банковского счета
Нужна программа развития массового спорта и физкультуры