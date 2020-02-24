Пензенский пенсионер купил в интернете шуроповерт, а получил рулетку
63-летний гражданин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве
Изменить размер текста:
На одном из сайтов жителю Пензы приглянулся шуроповерт известного производителя стоимостью 3 900 рублей. После заказа с ним связалась по телефону женщина и зафиксировала данные для отправки посылки наложенным платежом.
Товар ожидал покупателя на почте уже через четыре дня. Заявитель оплатил посылку, но внутри его ожидал совсем иной строительный инструмент - рулетка. Пенсионер признался, что слышал ранее о таких способах обмана.
Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU