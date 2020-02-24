Пензенский пенсионер купил в интернете шуроповерт, а получил рулетку

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:16:03+03:00

63-летний гражданин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве

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На одном из сайтов жителю Пензы приглянулся шуроповерт известного производителя стоимостью 3 900 рублей. После заказа с ним связалась по телефону женщина и зафиксировала данные для отправки посылки наложенным платежом.

Товар ожидал покупателя на почте уже через четыре дня. Заявитель оплатил посылку, но внутри его ожидал совсем иной строительный инструмент - рулетка. Пенсионер признался, что слышал ранее о таких способах обмана.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU