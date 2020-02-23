2020-02-23T20:28:34+03:00
Общество

В Пензе обсудили благоустройство центра города

Вчера глава администрации Андрей Лузгин провел выездное совещание, посетив ряд объектов и оценив ход работ на них
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На улице Кирова уже установили лестницу, которая свяжет обзорную площадку и Спасский кафедральный собор. Неподалеку по-прежнему ведутся работы по благоустройству прогулочной зоны у Оборонительного вала – сейчас здесь укладывают брусчатку.

Ремонт Фонтанной площади идёт по графику: на данный момент уже готовы помещение для насосного оборудования и переходная галерея, по которой будет проходить вся трубопроводная система. Также выполнены монолитные работы на основной чаше будущего сооружения.

Следующим пунктом выездного совещания мэра стал арт-объект «Градусник», расположенный рядом с одноименным кафе на улице Максима Горького - им также планируют заняться.

- Для многих жителей он является символом города, - подчеркнул Андрей Лузгин.

Также в ходе выездного совещания не осталась без внимания территория сквера им. В. Г. Белинского. Участники объезда сделали акцент на необходимость устранения дефектов плиточного покрытия и продолжение благоустройства данного общественного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе обсудили благоустройство центра города
Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона
Памятные знаки вручены пензенцам-участникам парада Памяти в Самаре
В Пензе состоялась лыжная эстафета, посвященная памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова
Заместитель пензенского министра здравоохранения получила награду на Конгрессе педиатров
Ночью в Шемышейском районе на пожаре погиб мужчина
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем защитника Отечества
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества
Лжесотрудник банка обманул пензячку на 50 тысяч рублей
Обновленная офтальмологическая клиника в Пензе примет пациентов уже в мае
В Пензенской области могут упростить процедуру оформления денежных выплат на детей
Сотрудники уголовного розыска Пензы раскрыли кражу с банковского счета
Нужна программа развития массового спорта и физкультуры