В Пензе обсудили благоустройство центра города

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:28:34+03:00

Вчера глава администрации Андрей Лузгин провел выездное совещание, посетив ряд объектов и оценив ход работ на них

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На улице Кирова уже установили лестницу, которая свяжет обзорную площадку и Спасский кафедральный собор. Неподалеку по-прежнему ведутся работы по благоустройству прогулочной зоны у Оборонительного вала – сейчас здесь укладывают брусчатку.

Ремонт Фонтанной площади идёт по графику: на данный момент уже готовы помещение для насосного оборудования и переходная галерея, по которой будет проходить вся трубопроводная система. Также выполнены монолитные работы на основной чаше будущего сооружения.

Следующим пунктом выездного совещания мэра стал арт-объект «Градусник», расположенный рядом с одноименным кафе на улице Максима Горького - им также планируют заняться.

- Для многих жителей он является символом города, - подчеркнул Андрей Лузгин.

Также в ходе выездного совещания не осталась без внимания территория сквера им. В. Г. Белинского. Участники объезда сделали акцент на необходимость устранения дефектов плиточного покрытия и продолжение благоустройства данного общественного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU