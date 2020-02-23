В Пензе обсудили благоустройство центра города
На улице Кирова уже установили лестницу, которая свяжет обзорную площадку и Спасский кафедральный собор. Неподалеку по-прежнему ведутся работы по благоустройству прогулочной зоны у Оборонительного вала – сейчас здесь укладывают брусчатку.
Ремонт Фонтанной площади идёт по графику: на данный момент уже готовы помещение для насосного оборудования и переходная галерея, по которой будет проходить вся трубопроводная система. Также выполнены монолитные работы на основной чаше будущего сооружения.
Следующим пунктом выездного совещания мэра стал арт-объект «Градусник», расположенный рядом с одноименным кафе на улице Максима Горького - им также планируют заняться.
- Для многих жителей он является символом города, - подчеркнул Андрей Лузгин.
Также в ходе выездного совещания не осталась без внимания территория сквера им. В. Г. Белинского. Участники объезда сделали акцент на необходимость устранения дефектов плиточного покрытия и продолжение благоустройства данного общественного пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU