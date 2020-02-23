Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона
Гаджет был забыт хозяйкой в развлекательном центре
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В пензенскую полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя девушка. Девушка рассказала, что оставила в туалете ТРЦ свой телефон, а когда вернулась, его уже не нашла.
В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 47-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. Украденное изъято. Теперь злоумышленнице грозит тюремный срок до двух лет.
Полиция Пензы предупреждает: не принимая мер к возврату найденной чужой вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU