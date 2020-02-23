2020-02-23T19:46:30+03:00
Происшествия

Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона

Гаджет был забыт хозяйкой в развлекательном центре
Анна ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пензенскую полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя девушка. Девушка рассказала, что оставила в туалете ТРЦ свой телефон, а когда вернулась, его уже не нашла.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 47-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. Украденное изъято. Теперь злоумышленнице грозит тюремный срок до двух лет.

Полиция Пензы предупреждает: не принимая мер к возврату найденной чужой вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе обсудили благоустройство центра города
Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона
Памятные знаки вручены пензенцам-участникам парада Памяти в Самаре
В Пензе состоялась лыжная эстафета, посвященная памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова
Заместитель пензенского министра здравоохранения получила награду на Конгрессе педиатров
Ночью в Шемышейском районе на пожаре погиб мужчина
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем защитника Отечества
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества
Лжесотрудник банка обманул пензячку на 50 тысяч рублей
Обновленная офтальмологическая клиника в Пензе примет пациентов уже в мае
В Пензенской области могут упростить процедуру оформления денежных выплат на детей
Сотрудники уголовного розыска Пензы раскрыли кражу с банковского счета
Нужна программа развития массового спорта и физкультуры