Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:46:30+03:00

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В пензенскую полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя девушка. Девушка рассказала, что оставила в туалете ТРЦ свой телефон, а когда вернулась, его уже не нашла.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 47-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. Украденное изъято. Теперь злоумышленнице грозит тюремный срок до двух лет.

Полиция Пензы предупреждает: не принимая мер к возврату найденной чужой вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU