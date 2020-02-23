В честь Дня защитника Отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:44:56+03:00

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Водителей не только поздравляли с наступающим праздником, но и напоминали им о соблюдении Правил дорожного движения.

На самых оживленных участках автодорог в Саранске инспекторы ГИБДД совместно с представителями фитнес-клуба, общаясь с участниками акции, призывали их к неукоснительному соблюдению ПДД, а также задавали вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. Большинство автолюбителей смогли правильно назвать дорожные знаки и жесты регулировщика, за что получили сувениры и памятки от ГИБДД, а также подарок от представителей фитнес-клуба.

Акция вызвала только положительные эмоции у всех мужчин-водителей, которые в этот день получили поздравления от сотрудников Госавтоинспекции. Каждый из водителей пообещал всегда быть внимательным при управлении автомобилем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU