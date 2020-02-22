Лжесотрудник банка обманул пензячку на 50 тысяч рублей
Проводится проверка
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Жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительных операциях с картой женщины. Для их отмены нужно было назвать номер карты и цифровые коды, которые поступят в смс.
Заявительница предоставила эти сведения. Позже женщина обнаружила, что с ее счета списались 50 тысяч рублей. Сейчас по факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU