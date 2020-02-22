Обновленная офтальмологическая клиника в Пензе примет пациентов уже в мае

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:13:24+03:00

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Каждый день на территории клиники трудятся несколько десятков рабочих. Главный врач офтальмологической больницы Рашид Галеев рассказал о том, что здание нуждалось в укреплении несущих конструкций, установке вентиляции и пожарной сигнализационной системы. Также требовались замена коммуникаций, ремонт крыши и фасада. Данные работы уже завершены в полном объеме, сейчас ведется внутренняя отделка.

- У нас много пациентов в возрасте, - отметил Рашид Галеев. - В связи с этим палаты будут в виде двухкомнатных блоков с аварийным освещением, индивидуальными туалетами, в которых разместят специальные кнопки для экстренного вызова медперсонала. Такие кнопки расположат у каждой кровати вместе с индивидуальным светильником и розеткой. Для удобства передвижения в коридорах установят перила. Одновременно со всеми работами производится строительство наружного лифта.

Все работы планируют закончить в мае. После этого строители приступят к благоустройству территории. Три парковки, замена ограждения, пандусы, внутренние дорожки, контрольно-пропускной пункт на въезде – это то, что предстоит сделать в ближайшем будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU