2020-02-22T16:51:04+03:00
Общество

В Пензенской области могут упростить процедуру оформления денежных выплат на детей

В региональном министерстве труда обсудили реализацию поставленных Владимиром Путиным задач по поддержке семей с детьми
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
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Руководство ведомства планирует облегчить процедуры сбора и подачи документов для получения ежемесячной выплаты на детей возрастом от трех до семи лет. Чтобы горожане знали все о местах приема и необходимых бумагах, по всему региону будут работать консультативные площадки. Также в отдаленные уголки области планируются выезды мобильных подразделений МФЦ.

- Единый порядок предоставления денежной выплаты на детей от трех до семи лет пока не закреплен на государственном уровне. Поэтому мы должны работать на опережение и к подготовительной работе необходимо приступить уже сегодня, - заявил глава Минтруда Пензенской области Алексей Качан.

Глава ведомства подчеркнул необходимость продолжения разъяснительных работ через проведение межведомственных форумов, публикации в СМИ и на сайтах управлений социальной защиты населения, муниципальных образований и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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