2020-02-22T15:56:11+03:00
Происшествия

Сотрудники уголовного розыска Пензы раскрыли кражу с банковского счета

С заявлением о краже 85 тысяч рублей в отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился житель Октябрьского района
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Как оказалось, несколько дней назад его сын потерял свой телефон, на котором было установлено приложение, предоставляющее доступ к банковскому счёту отца. Полицейские выяснили обстоятельства случившегося и установили личность предполагаемого злоумышленника - жителя Пензенской области 1988 года рождения. Он признался в содеянном.

По словам подозреваемого, когда вместе с сыном заявителя он распивал спиртное, то заметил, что знакомый неоднократно пользовался банковским приложением. В этот момент злоумышленник увидел - какая сумма находится на счёте. Воспользовавшись алкогольным опьянением парня, подозреваемый похитил его телефон, и перевел все деньги со счёта заявителя на свою банковскую карту. Затем несколькими операциями он снял всю сумму и потратил средства на личные нужды, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Полиция Пензы напоминает: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Храните свои карты бережно, чтобы исключить возможность их случайной потери. Помните: современные банковские карты позволяют расплачиваться за товары и услуги на сумму без обязательного ввода пин-кода. Поэтому при утере карты или утере телефона, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка и заблокировать ее. Не оставляйте телефон, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, без присмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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