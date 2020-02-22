Нужна программа развития массового спорта и физкультуры

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:24:52+03:00

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Открывая заседание Совета, он отметил, что Приволжский федеральный округ по праву считается одним из самых спортивных в России. Регионы округа доказали, что могут принимать соревнования самого высокого уровня, а спортсмены из Приволжья занимают призовые места на международных соревнованиях.

Между тем, как подчеркнул Игорь Комаров, кроме развития спорта высших достижений, основная цель органов государственной власти в этой сфере - создание условий для массового распространения занятий физкультурой и спортом.

Участники Совета - главы регионов ПФО, представители Министерства спорта РФ, знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы Алексей Немов, Дмитрий Сватковский, Константин Вырупаев и другие - рассмотрели успешные примеры организации такой работы в регионах округа.

Игорь Комаров акцентировал внимание участников Совета на необходимости перехода от единичных практик к системной работе и созданию общеокружной программной платформы на основе лучших региональных разработок.

На Совете подробно обсудили четыре основных аспекта этой работы: инфраструктурный, организационный, кадровый и информационный.

Одним из вариантов решения может стать использование школьных спортивных площадок для массовых занятий спортом жителей близлежащих домов.

Участники Совета говорили и о необходимости расширения масштабов массовых спортивных соревнований, которые проводятся для школьников и студентов, например, таких, как турнир «КЭС-Баскет», который охватывает 1,5 миллиона участников. Комментируя тему, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» в Пензенскую область в 2019 году из федерального бюджета было направлено 135,7 млн. рублей.

"На эти средства, в частности, проведена модернизации футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом стадиона «Дорожник» в г. Каменка, созданы физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в г. Никольск и 11 малых спортивных площадок для подготовки населения к выполнению нормативов ГТО, произведен капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Первомайский» в г. Пенза. Кроме того, закуплено оборудование для «Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею» на сумму 25 млн. рублей. Это материальная составляющая, но не менее важно пропагандировать здоровый образ жизни, физкультуру и спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU