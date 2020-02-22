2020-02-22T11:10:30+03:00
Происшествия

Два пожара – две жертвы

Следователи Бессоновского и Зареченского межрайонных следственных отделов СУ СК РФ по Пензенской области проводят проверку по фактам смерти двух мужчин на пожарах в селе Полеологово и Богословка
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Вечером 20 февраля в жилом доме по улице Колхозной в селе Полеологово Бессоновского района произошел пожар. Возгорание обнаружили соседи. После ликвидации пожара в жилой комнате дома обнаружено тело мужчины 1952 года рождения. При осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. По предварительным данным, очаг пожара находился в месте расположения печи.

Ночью 21 февраля сгорел дом по улице Овражной в селе Богословка Пензенского района. После того, как пожар был потушен, в доме обнаружено тело хозяина жилища - мужчины 1978 года рождения. По имеющейся информации, погибший проживал один. При осмотре телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, также не обнаружено.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедших пожаров и гибели мужчин.

По результатам будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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