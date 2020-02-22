2020-02-22T09:31:35+03:00
Общество

Пензенцы одержали победу в первом этапе смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»

Представители региона стали лучшими среди вокально-инструментальных ансамблей
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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20 и 21 февраля в гарнизонном клубе Приволжского округа войск Росгвардии завершился I этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора».

Более 90 талантливых конкурсантов, представляющие 16 воинских частей и 14 территориальных управлений соревновались между собой в пяти номинациях: вокально-инструментальные ансамбли, инструментальная музыка, сольное пение и хореография и авторская песня. В этом году впервые в конкурсе приняли участие гости - творческий коллектив сотрудников МЧС России по Пензенской области. Таланты военнослужащих оценивали члены профессионального жюри, которое возглавил заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом генерал-майор Алияр Абдуллаев.

- Год от года уровень исполнительского мастерства конкурсантов растет. Участники задали высокую планку, поэтому определить победителей было непросто. Вместе с тем наряду с высоким уровнем исполнительского мастерства один из главных критериев оценки участников, и соответственно победы в конкурсе - воплощение в рамках номера государственно-патриотической идеи, формирования качеств и навыков необходимых для выполнения воинского долга, сохранение и развитие отечественных патриотических традиций, − отметил Алияр Абдуллаев.

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Лучшими среди вокально-инструментальных ансамблей жюри признало ВИА из воинской части города Заречного (Пензенская область) войск национальной гвардии, исполнивших совместно с коллективом Управления МЧС песню «Голос неизвестного солдата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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