2020-02-22T09:22:13+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» подвело итоги работы в 2019 году

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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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ООО «ТНС энерго Пенза» подвело итоги по основным производственным показателям работы за прошедший год.

Выросло число обслуживаемых компанией потребителей – физических лиц. За 2019 год их число увеличилось более чем на 16,5 тысячи (+ 2,7%) и составило 640 336 человек, количество обслуживаемых юридических лиц достигло 17 335.

В рамках исполнения функций гарантирующего поставщика ООО «ТНС энерго Пенза» обеспечило бесперебойные поставки электроэнергии своим клиентам. При этом объем полезного отпуска в 2019 году составил 3,4 млрд кВт*ч, а в число наиболее крупных потребителей вошли население на прямых расчетах – 0,8 млрд кВт*ч (25,0%); непромышленные потребители – 0,7 млрд кВт*ч (21,1%) и промышленные потребители с показателем 0,3 млрд кВт*ч (8,2%).

Несмотря на ведущуюся энергосбытовой компанией в постоянном режиме работу по снижению размера дебиторской задолженности, на конец прошедшего года ее объем по собственным потребителям превысил 1,8 млрд рублей.

Наибольшие суммы задолженности пришлись на следующие категории:

- предприятия ЖКХ - 411 млн рублей (22,6%);

- население на прямых расчетах - 338,2 млн рублей (18,5%);

- непромышленные потребители - 232,2 млн рублей (12,7%).

При этом в ООО «ТНС энерго Пенза» отмечают, что по итогам 2019 года собственные обязательства компании были выполнены в полном объеме – полностью оплачены услуги поставщиков на оптовом рынке электрической энергии, а также услуги сетевых организаций по передаче ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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