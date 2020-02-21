2020-02-21T18:58:10+03:00
Общество

Компания «СтанкоМашСтрой» и Пензенский государственный университет договорились о сотрудничестве

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Компания «СтанкоМашСтрой» и Пензенский государственный университет договорились о сотрудничестве в части подготовки специалистов машиностроительной отрасли. Студенты Факультета машиностроения и транспорта получат представление о производственном предприятии, которое сегодня относится к числу лидеров отечественного станкостроения, о техническом и технологическом процессах, о кооперации с промышленными предприятиями страны, больше узнают об особенностях выбранной специальности.

- Чтобы стать высококвалифицированным специалистом, одних только знаний, которые дают в университете, порой бывает недостаточно. Необходимо увидеть производство воочию, погрузиться в выбранную профессию. Сотрудничество с вузом – это уникальный проект, который дает возможность будущим специалистам промышленности и науки пройти производственную практику непосредственно на предприятии, а для нас – это возможность вырастить специалиста под свои задачи, - отметил заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов.

Ознакомительные экскурсии и производственные практики для студентов вуза планируются раз в неделю в течение двух с половиной месяцев. В общей сложности обучение на предприятии пройдут 260 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Компания «СтанкоМашСтрой» и Пензенский государственный университет договорились о сотрудничестве
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