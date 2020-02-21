2020-02-21T15:51:59+03:00
Происшествия

Пронести на зону 30 мобильных телефонов? Цена вопроса 200 тысяч рублей

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в получении взятки
Виктор ВИКТОРОВ
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Карикатура Катерины МартиновичКарикатура Катерины Мартинович
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Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия. Мужчина подозревается в получении взятки.

18 февраля в поселке Явас Зубово-Полянского района сотрудник исправительного учреждения был задержан сотрудниками УФСБ России по республике при содействии сотрудников регионального УФСИН во время получения взятки в размере 200 тысяч рублей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

По версии следствия, за денежное вознаграждение подозреваемый должен был пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы - 30 мобильных телефонов для последующей передачи их одному из осужденных.

В отношении задержанного судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пронести на зону 30 мобильных телефонов? Цена вопроса 200 тысяч рублей
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