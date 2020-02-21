Заседание Совета при полпреде Президента РФ в ПФО в Тольятти

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:42:51+03:00

В повестке - развитие массового детско-юношеского спорта и физической культуры в Приволжском федеральном округе

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Заседание проходит под председательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова в городе Тольятти Самарской области в пятницу, 21 февраля.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, в рамках работы Совета также запланировано посещение участниками мероприятия технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Кроме того, 20-21 февраля в Тольятти проходит турнир по баскетболу 3х3 на призы полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Соревнования проводятся среди команд юношей 2006 года рождения из 14 регионов округа.

От Пензенской области для участия в данном турнире сформирована команда из числа воспитанников МБУ «Спортивная школа № 1 города Пензы».

ИСТОЧНИК KP.RU