2020-02-21T14:48:11+03:00
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве сына

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту
Анна ЧЕРНАЯ
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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе от сотрудников «скорой помощи» поступило сообщение о том, что в квартире на улице Фурманова было найдено тело 43-летнего мужчины. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.

При осмотре трупа полицейский обнаружили признаки насильственной смерти. Присутствующий на месте отец погибшего 1951 года рождения признался, что сына убил он, и рассказал, что мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и не раз привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Одна из ссор закончилась тем, что сын на отказ родителей дать денег на выпивку сначала пытался устроить пожар в квартире, потом начал ломать мебель. Возник конфликт. Отец повалил его на пол и стал душить до тех пор, пока погибший не перестал подавать признаков жизни.

Родственники вызвали «скорую помощь», работники которой констатировали смерть мужчины.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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