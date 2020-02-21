В Пензе стартовал областной турнир по мини-футболу
Вчера во Дворце спорта «Буртасы» состоялось открытие турнира по мини-футболу, в котором принимают участие 16 команд. Гостей мероприятия и спортсменов поприветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Сергей Егоров:
- Сегодня мы вспоминаем наших коллег, друзей, земляков, которые отдали свою жизнь и сделали все необходимое для того, чтобы сохранить конституционную безопасность и единство нашего государства. Низкий им поклон и вечная им память. Это уже двадцать первый турнир по счет. Уже поколение молодых ребят приходят посмотреть на соревнования и вспомнить всех тех, кто был с нами и кто отдал свою жизнь в интересах нашего государства.
На торжественную церемонию открытия были приглашены дети и близкие родственники погибших, которым вручили памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU