2020-02-21T13:45:29+03:00
Спорт

В Пензе стартовал областной турнир по мини-футболу

Соревнования посвящены памяти сотрудников безопасности и правопорядка, погибших при исполнении на территории Северо-Кавказского региона
Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
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ФОТО: Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВФОТО: Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
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Вчера во Дворце спорта «Буртасы» состоялось открытие турнира по мини-футболу, в котором принимают участие 16 команд. Гостей мероприятия и спортсменов поприветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Сергей Егоров:

- Сегодня мы вспоминаем наших коллег, друзей, земляков, которые отдали свою жизнь и сделали все необходимое для того, чтобы сохранить конституционную безопасность и единство нашего государства. Низкий им поклон и вечная им память. Это уже двадцать первый турнир по счет. Уже поколение молодых ребят приходят посмотреть на соревнования и вспомнить всех тех, кто был с нами и кто отдал свою жизнь в интересах нашего государства.

На торжественную церемонию открытия были приглашены дети и близкие родственники погибших, которым вручили памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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