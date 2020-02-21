2020-02-21T12:28:38+03:00
Общество

Педагог из Заречного примет участие во Всероссийском этапе конкурса «Воспитать человека»

Он состоится в ноябре
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области
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С 2013 года в регионе проводится областной конкурс работников общеобразовательных организаций «Воспитать человека».

В этом году его победителем стал сотрудник Дворца творчества детей и молодежи города Заречного Леонид. Второе место поделили Анна Астафичеваиз Губернского лицея и Татьяна Чураева из нижнеломовской школы № 4. Третье - у Марины Котовой из школы им. Героя Советского Союза И. Ф. Кузьмичева с. Посёлки Кузнецкого района и Евгения Паньженского из многопрофильной гимназии №13. Всем участникам были вручены дипломы Министерства образования Пензенской области и памятные подарки.

Теперь Леонид Митин представит регион на Всероссийском этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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