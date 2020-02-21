Педагог из Заречного примет участие во Всероссийском этапе конкурса «Воспитать человека»
С 2013 года в регионе проводится областной конкурс работников общеобразовательных организаций «Воспитать человека».
В этом году его победителем стал сотрудник Дворца творчества детей и молодежи города Заречного Леонид. Второе место поделили Анна Астафичеваиз Губернского лицея и Татьяна Чураева из нижнеломовской школы № 4. Третье - у Марины Котовой из школы им. Героя Советского Союза И. Ф. Кузьмичева с. Посёлки Кузнецкого района и Евгения Паньженского из многопрофильной гимназии №13. Всем участникам были вручены дипломы Министерства образования Пензенской области и памятные подарки.
Теперь Леонид Митин представит регион на Всероссийском этапе конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU