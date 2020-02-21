Житель Заречного попал в больницу с ножевым ранением
По факту проводится проверка
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В полицию Заречного поступило сообщение о том, что в больницу был госпитализирован гражданин с проникающим ранением грудной клетки. 49-летний мужчина проживает в доме по улице Светлой. Полицейские начали проверку по факту.
Им удалось выяснить, что 42-летняя сожительница гражданина во время ссоры ударила его ножом. При этом участники конфликта были пьяны. Женщина призналась в содеянном.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Пензенской области, по факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU