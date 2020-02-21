Иван Белозерцев вручил награды военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил
Обращаясь к гостям мероприятия, губернатор Иван Белозерцев поздравил их с наступающим праздником, напомнив, что в этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы:
- Мужество, героизм, самоотверженность и неподдельная любовь к Родине наших фронтовиков и тружеников тыла спасли от полного истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности целые народы и страны.
Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы являются крепкой опорой государства, и отметил труд коллективов предприятий военно-промышленного комплекса пензенского региона, выполняющих важную государственную задачу по укреплению обороноспособности страны.
После торжественной речи губернатор вручил награды военнослужащим и ветеранам.
ИСТОЧНИК KP.RU