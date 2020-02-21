2020-02-21T12:09:45+03:00
Общество

Иван Белозерцев вручил награды военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил

Вчера в Пензе состоялся торжественный вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества
Евгения ЗНАМЕНЩИКОВА
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Обращаясь к гостям мероприятия, губернатор Иван Белозерцев поздравил их с наступающим праздником, напомнив, что в этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы:

- Мужество, героизм, самоотверженность и неподдельная любовь к Родине наших фронтовиков и тружеников тыла спасли от полного истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности целые народы и страны.

Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы являются крепкой опорой государства, и отметил труд коллективов предприятий военно-промышленного комплекса пензенского региона, выполняющих важную государственную задачу по укреплению обороноспособности страны.

После торжественной речи губернатор вручил награды военнослужащим и ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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