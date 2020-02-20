Снова в школу: пензенские родители в четвертый раз сдали ЕГЭ

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:58:58+03:00

В этом году горожане смогли узнать, как проходит итоговый экзамен по истории

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Вчера Пензенская область в четвертый раз присоединилась к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В год 75-летия Великой Победы было решено провести экзамен по истории, который, хотя и не в ходит в число обязательных, часто выбирается выпускниками. Проверить, что предстоит испытать одиннадцатиклассникам, по всему региону решили более 400 человек.

В области работали 17 пунктов сдачи ЕГЭ. В Пензе на участие в акции в школе №66 зарегистрировались 25 участников - родители учеников выпускных и предвыпускных классов. Также экзамен решили сдать заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов и министр образования Александр Воронков.

На выполнение заданий родителям дали час. (фото автора)

Несмотря на сокращённый вариант КИМа (в листах с заданиями для родителей было всего 11 вопросов вместо 25), мероприятие полностью следовало процедуре ЕГЭ: родителей ждал паспортный контроль, металлодетекторы, распределение по местам в аудитории. Перед началом экзамена организаторы зачитали обязательную вступительную речь и рассказали, как заполнять бланки ответов. На выполнение заданий сдающим дали час.

После экзамена все желающие смогли принять участие в круглом столе «Особенности организации ЕГЭ в 2020 году». В ходе обсуждения родители поделились впечатлениями об экзамене, а представители экзаменационной комиссии рассказали случаи из собственной практики. По итогам участники круглого стола сошлись в одном - действительно знающий предмет ребёнок не будет паниковать перед камерами или постоянно переживать из-за возможного недобора баллов.

- Задача акции - не проверить знания родителей по предмету, а помочь снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, показать им процедуру проведения экзамена, дать понять, что она проста, понятна и объективна, - отметил Александр Воронков.

ИСТОЧНИК KP.RU