Пензенцев обманывают при покупке путевок на море

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:11:14+03:00

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Только в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе за один день обратились трое жительниц города, которые пострадали от действий мошенников при аналогичных обстоятельствах.

Одна из заявительниц пояснила полицейским, что решила с сестрой отдохнуть в Крыму. В интернете она наткнулась на предложение приобрести со скидкой в 30 процентов путевку в пансионат, расположенный в Ялте. Женщина позвонила по телефону, указанному на сайте, договорилась о приобретении и получила счет на оплату. В тот же день она перечислила 36 тысяч рублей, получив в ответ информацию о путевках.

Две недели спустя на одном из федеральных телеканалов пострадавшая увидела сюжет о мошенничестве при продаже путёвок. В ролике прозвучало название пансионата, в котором рассчитывала отдохнуть гражданка – по словам авторов, злоумышленники его часто используют в качестве приманки. Пензячка перезвонила по номеру, который набирала ранее для покупки путевки, и ей никто не ответил. Однако сайт, через который она делала заказ, продолжает действовать.

По фактам мошенничества проводятся проверки. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

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Управление МВД России по Пензенской области напоминает: при заказе путевок в санатории и пансионаты, расположенные как на территории нашей страны, так и за ее пределами, пользуйтесь услугами только проверенных сервисов. Помните: мошенники зачастую создают сайты-двойники санаториев и пансионатов, причем поисковые системы нередко выводят такие фальшивые страницы в верхние строки выдачи, а также активно размещают рекламу таких сайтов-фальшивок.

ИСТОЧНИК KP.RU