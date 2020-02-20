2020-02-20T14:54:29+03:00
Происшествия

Житель Мордовии предстанет перед судом за грабеж и изнасилование матери

Судебная психиатрическая экспертиза признала 39-летнего мужчину вменяемым
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя.

По данным следствия, в августе прошлого года мужчина, будучи пьяным, начал требовать денег у своей 62-летней матери. Когда женщина отказалась, он силой отобрал у нее кошелек, в котором было чуть более трех тысяч рублей.

Спустя несколько дней мужчина, находясь снова в нетрезвом состоянии, ночью изнасиловал пострадавшую. Испуганная женщина спряталась у знакомых до утра, а после обратилась в полицию.

При проверке выяснилось, что обвиняемый уже ранее привлекался к ответственности за то, что грозился убить мать. Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области с воинскими почестями похоронили солдата Великой Отечественной
Пензенское региональное отделение СоюзМаш признано самым эффективным в 2019 году
Снова в школу: пензенские родители в четвертый раз сдали ЕГЭ
Пензенцев обманывают при покупке путевок на море
Житель Мордовии предстанет перед судом за грабеж и изнасилование матери
Парки Пензы приглашают на День защитника Отечества
Иван Белозерцев вручил награды выдающимся работникам Пензенской области
В Саранске разыскивают пропавшего без вести Виталия Бахмистерова
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году
Кадровые перестановки в пензенском Правительстве
В Пензе двое приятелей предстанут перед судом за совершение разбоя
Красноармеец Савинов вернулся на малую родину
В Пензенской области задержали виновных в серии краж из автомобилей
Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе
Сегодня в центре Саранска запретят стоянку на нескольких участках
Иван Белозерцев провел прием жителей Пачелмского района
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о необходимости перенастройки шаблонов оплаты электроэнергии
Компенсация в 895 тысяч рублей жителю Пензы, казалось, была так близко
В Пензенской области заблокирован доступ к 19 сайтам с запрещенной информацией
В Пензенской области сокращается число абортов
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
Скорость и рыхлый снег на дороге выбросили машину на встречную полосу
Следственная группа сработала оперативно
Бюджет проекта 2,2 миллиарда рублей
В библиотеке для детей и юношества в Пензе прошел День цыганского фольклора