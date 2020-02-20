Житель Мордовии предстанет перед судом за грабеж и изнасилование матери
В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя.
По данным следствия, в августе прошлого года мужчина, будучи пьяным, начал требовать денег у своей 62-летней матери. Когда женщина отказалась, он силой отобрал у нее кошелек, в котором было чуть более трех тысяч рублей.
Спустя несколько дней мужчина, находясь снова в нетрезвом состоянии, ночью изнасиловал пострадавшую. Испуганная женщина спряталась у знакомых до утра, а после обратилась в полицию.
При проверке выяснилось, что обвиняемый уже ранее привлекался к ответственности за то, что грозился убить мать. Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU