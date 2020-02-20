2020-02-20T13:06:17+03:00
Звезды

Парки Пензы приглашают на День защитника Отечества

Для жителей и гостей города запланирована обширная программа
Данила ЧЕРНОВ
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Мероприятия стартуют уже накануне праздника: 22 февраля Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского приглашает юношей и девушек на увлекательную игру-путешествие «Три Богатыря». Ровно в 12:00 наравне с героями былин все желающие смогут принять участие в конкурсах и эстафетах.

Часом ранее того же дня посетители Детского парка приглашаются на игру «Загадки Вьюги-пурги». Участников ждут интересные задания, уморительные танцы и, конечно же, хорошее настроение.

23 февраля там же состоится спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. Участники конкурса «Хочу быть похожим на папу» пройдут самую настоящую школу молодого бойца со сдачей нормативов и ознакомлением с трудностями и особенностями военной службы. Начало - в 11:00

В 12:00 в парке им. Белинского дети и родители смогут поучаствовать в настоящей битве снежками. Цель игры - захватить крепость и попытаться дать отпор команде противника. От участников требуется одно - сила воли, меткость и сноровка приветствуется.

Также в обоих парках в День защитника Отечества состоится акция «Прокатитесь вдвоём по одному билету». Участие в ней принимают только муниципальные аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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