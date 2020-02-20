2020-02-20T12:49:55+03:00
Общество

Иван Белозерцев вручил награды выдающимся работникам Пензенской области

Торжественная церемония состоялась сегодня в Губернаторском доме
Никита СИМОНОВ
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ФОТО: Никита СИМОНОВФОТО: Никита СИМОНОВ
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Государственные и областные награды получили представители разных сфер деятельности.

- Каждый из вас многое сделал для развития нашей области. Благодаря вашему труду, в сферах сельского хозяйства, государственного управления, образования, здравоохранения, промышленного хозяйства, Пензенская область сохраняет социальную стабильность и положительную динамику в макроэкономических показателях, - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил присутствующим об успехах региона в различных сферах: Пензенская область стабильно входит в тройку лидеров округа по темпам роста промышленного производства; по темпам жилищного строительства Сурский край лидер в ПФО и на 10 месте по стране.

В ходе торжественного мероприятия были вручены благодарности и медали «Во славу земли пензенской», «За профессиональный и высокий труд в служебной деятельности», «За большой вклад в развитие системы образования и культуры», «За активное участие в общественной жизни Пензенской области», «За большой вклад в развитие промышленности» и другие.

В конце церемонии губернатор отметил, что впереди ещё много задач, но активная работа в интересах Сурского края обязательно продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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