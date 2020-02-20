2020-02-20T08:47:30+03:00
75 лет Великой Победы

Красноармеец Савинов вернулся на малую родину

Сегодня, 20 февраля, в Пензенской области захоронят останки бойца Великой Отечественной
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Торжественная церемония захоронения останков красноармейца Савинова Алексея Карповича пройдет в селе Белынь Пачелмского района 20 февраля. Через 76 лет боец вернулся домой.

Савинов Алексей Карпович, 1922 года рождения, призвался Пачелмским РВК Пензенской области 29.09.1941 года. Служил в 310-й стрелковой дивизии и погиб 16 января 1944 года в д. Копцы Новгородского района Ленинградской области.

На Родину останки бойца доставили поисковики отряда «Новгородец» (г. Великий Новгород). В ноябре 2019 года при проведении поисковых работ они обнаружили останки бойца, а также именную ложку с надписью «Савинов Леша». По ложке и была установлена личность погибшего.

Пензенские поисковики отряда «Поиск-вездеход» разыскали родственников бойца, которые приняли решение похоронить останки Алексея Карповича в родном селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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