В Пензенской области задержали виновных в серии краж из автомобилей

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:35:57+03:00

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Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Бессоновскому району и Госавтоинспекции задержали троих жителей Пензенской области, подозреваемых в совершении краж из автомобилей. Один из них - 1995 года рождения, двое других - несовершеннолетние.

По данным следствия, сообщники совершали кражи на территории Бессоновского, Пензенского, Шемышейского и Городищенского районов, а также в самой Пензе. Парни передвигались по региону на автомобиле старшего из них. Выбирая машины отечественного производства, крали из них запасные ключи, инструменты, домкраты, насосы и другие ценные вещи. Часть похищенного имущества полицейские изъяли в ходе осмотра домовладения знакомой одного из подозреваемых.

По фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого 1995 года рождения избрана мера пресечения - заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU