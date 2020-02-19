В Пензенской области задержали виновных в серии краж из автомобилей
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Бессоновскому району и Госавтоинспекции задержали троих жителей Пензенской области, подозреваемых в совершении краж из автомобилей. Один из них - 1995 года рождения, двое других - несовершеннолетние.
По данным следствия, сообщники совершали кражи на территории Бессоновского, Пензенского, Шемышейского и Городищенского районов, а также в самой Пензе. Парни передвигались по региону на автомобиле старшего из них. Выбирая машины отечественного производства, крали из них запасные ключи, инструменты, домкраты, насосы и другие ценные вещи. Часть похищенного имущества полицейские изъяли в ходе осмотра домовладения знакомой одного из подозреваемых.
По фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого 1995 года рождения избрана мера пресечения - заключение под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU