2020-02-19T17:26:43+03:00
Общество

Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе

К народному избраннику обратились пять местных жителей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня независимый депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин посетил Вадинский район, где провел встречу с местными жителями. Одной из первых к депутату Законодательного Собрания обратился начальник УСЗН района Олег Лисков. Он попросил помочь с газификацией семье Стеклянниковых, в которой проживают четыре инвалида. Народный избранник пообещал оказать содействие.

Стоматологу Вадинской средней школы Ольге Паньженской окажут помощь в приобретении для зубного кабинета фотополимерной лампы.

Другие вопросы касались покупки оргтехники, реставрации монумента погибшим воинам и т.д. Все обращения были взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области задержали виновных в серии краж из автомобилей
Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе
Сегодня в центре Саранска запретят стоянку на нескольких участках
Иван Белозерцев провел прием жителей Пачелмского района
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о необходимости перенастройки шаблонов оплаты электроэнергии
Компенсация в 895 тысяч рублей жителю Пензы, казалось, была так близко
В Пензенской области заблокирован доступ к 19 сайтам с запрещенной информацией
В Пензенской области сокращается число абортов
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
Скорость и рыхлый снег на дороге выбросили машину на встречную полосу
Следственная группа сработала оперативно
Бюджет проекта 2,2 миллиарда рублей
В библиотеке для детей и юношества в Пензе прошел День цыганского фольклора