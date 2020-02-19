Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:26:43+03:00

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Сегодня независимый депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин посетил Вадинский район, где провел встречу с местными жителями. Одной из первых к депутату Законодательного Собрания обратился начальник УСЗН района Олег Лисков. Он попросил помочь с газификацией семье Стеклянниковых, в которой проживают четыре инвалида. Народный избранник пообещал оказать содействие.

Стоматологу Вадинской средней школы Ольге Паньженской окажут помощь в приобретении для зубного кабинета фотополимерной лампы.

Другие вопросы касались покупки оргтехники, реставрации монумента погибшим воинам и т.д. Все обращения были взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU