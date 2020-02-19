Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе
Сегодня независимый депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин посетил Вадинский район, где провел встречу с местными жителями. Одной из первых к депутату Законодательного Собрания обратился начальник УСЗН района Олег Лисков. Он попросил помочь с газификацией семье Стеклянниковых, в которой проживают четыре инвалида. Народный избранник пообещал оказать содействие.
Стоматологу Вадинской средней школы Ольге Паньженской окажут помощь в приобретении для зубного кабинета фотополимерной лампы.
Другие вопросы касались покупки оргтехники, реставрации монумента погибшим воинам и т.д. Все обращения были взяты на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU