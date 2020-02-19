2020-02-19T13:42:21+03:00
Происшествия

Компенсация в 895 тысяч рублей жителю Пензы, казалось, была так близко

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о мошенничестве 41-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, представился следователем и сказал, что собеседнику положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, оказавшиеся поддельными.

Звонивший добавил, что торговавшие БАДами мошенники задержаны. Незнакомец пояснил, что для получения компенсации необходимо оплатить услуги юриста, страховку и доставку. Следуя условиям незнакомца, заявитель перечислил на имя неизвестной ему гражданки 895 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает:

перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц;

не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета неизвестным!

ИСТОЧНИК KP.RU

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