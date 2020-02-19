Компенсация в 895 тысяч рублей жителю Пензы, казалось, была так близко
В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о мошенничестве 41-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, представился следователем и сказал, что собеседнику положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, оказавшиеся поддельными.
Звонивший добавил, что торговавшие БАДами мошенники задержаны. Незнакомец пояснил, что для получения компенсации необходимо оплатить услуги юриста, страховку и доставку. Следуя условиям незнакомца, заявитель перечислил на имя неизвестной ему гражданки 895 тыс. рублей.
По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Полиция Пензенской области предупреждает:
перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц;
не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета неизвестным!
ИСТОЧНИК KP.RU