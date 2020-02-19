2020-02-19T13:03:20+03:00
Общество

В Пензенской области заблокирован доступ к 19 сайтам с запрещенной информацией

Прокуратура Ленинского района Пензы провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации в сети Интернет
Виктор ВИКТОРОВ
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Мониторинг выявил 19 сайтов с информацией о продаже документов об образовании, медицинских - без фактического обследования специалистами, платежных - о приобретении технических средств реабилитации, табачных изделий, а также о предоставлении услуг порнографического характера.

Согласно п. 6 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение сведений, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Кроме того, указанная информация нарушает права и законные интересы несовершеннолетних.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в суд были направлены 19 административных исковых заявлений о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.

В настоящее время все 19 интернет-сайтов заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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