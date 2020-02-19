В Пензенской области заблокирован доступ к 19 сайтам с запрещенной информацией
Мониторинг выявил 19 сайтов с информацией о продаже документов об образовании, медицинских - без фактического обследования специалистами, платежных - о приобретении технических средств реабилитации, табачных изделий, а также о предоставлении услуг порнографического характера.
Согласно п. 6 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение сведений, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Кроме того, указанная информация нарушает права и законные интересы несовершеннолетних.
По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в суд были направлены 19 административных исковых заявлений о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.
Вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.
В настоящее время все 19 интернет-сайтов заблокированы, информация изъята из публичного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU