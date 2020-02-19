В Пензенской области сокращается число абортов

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:10:05+03:00

По итогам 2019 года их стало меньше на 9,4%

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Как уточнила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва, по сравнению с 2018-м, в прошлом году число сделанных в регионе абортов уменьшилось с 3780 до 3424. Этому поспособствовала, в том числе, работа медико-социальных кабинетов, открытых в регионе с 2012 года при женских консультациях.

- В прошлом году в 10 медико-социальных кабинетов обратилось 14658 женщин, из них желающих прервать беременность – 1610, после работы с ними специалистов 335 женщин отказались от аборта, - поясняет Марина Александровна. - Кроме того, еще 45 женщин из 169, направленных в рабочие группы муниципалитетов области, также решили сохранить беременность.

Всего в 2019 году в результате совместной межведомственной работы на учет по беременности встали 380 женщин, в результате отказа от абортов в Пензенской области на свет появились уже 257 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU