Скорость и рыхлый снег на дороге выбросили машину на встречную полосу

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:44:54+03:00

17 февраля на территории Республики Мордовия зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, в которых три человека получили травмы

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По информации пресс-службы УГИБДД РФ по Республике Мордовия, в 20:00 на 165 км автодороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – подъезд к го Саранск произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «Лада111830 Калина» двигался со стороны г. Краснослободск в направлении го Саранск. Не обеспечив безопасный скоростной режим, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Инфинити JX35».

В результате ДТП 46-летний водитель «Инфинити JX35» был доставлен в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», назначено амбулаторное лечение, отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - недостатки зимнего содержания (наличие на проезжей части рыхлого снега).

В 1 час 10 минут на улице 40 лет Победы в г. Рузаевка сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району была остановлена автомашина «ВАЗ-21070» под управлением 21- летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На место была вызвана СОГ ОМВД России по Рузаевскому району.

На улице Октябрьская в п. Луховка сотрудниками ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РМ была остановлена автомашина «Тойота Марк 2» под управлением 31-летней девушки. При проверке выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU