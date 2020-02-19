Бюджет проекта 2,2 миллиарда рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:33:45+03:00

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18 февраля губернатор Иван Белозерцев посетил строительную площадку возводимого компанией «Дамате» комплекса по выращиванию индейки на территории Шейнского сельсовета Пачелмского района. Работы начались в январе 2020 года.

Блок, для строительства которого выделено в аренду около 1300 га, включает площадку подращивания индейки на 8 корпусов и две откормочные площадки на 8 и 16 корпусов с размещением 33 тысяч голов птицы. Бюджет проекта - более 2,2 миллиардов рублей, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

"Площадки по производству индейки работают в пяти районах области, а теперь мы пришли в Пачелму", - рассказал генеральный директор ООО "ПензаМолИнвест" Римантас Мацкявичюс.

Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2021 года. На комплексе будут работать 50 жителей Пачелмского района.

"Для района это хороший проект. Очень важно, что здесь создаются рабочие места. Со своей стороны, правительство региона выполнит свои обязательства, обозначенные в инвестиционном соглашении с "Дамате", - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU