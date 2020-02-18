2020-02-18T15:05:30+03:00
Общество

Пензенских транспортных полицейских поздравили с профессиональным праздником

Отличившиеся сотрудники ведомства получили благодарности и новые звания
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспортеФОТО: пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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В Пензенском ЛО МВД России на транспорте состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудников органов внутренних дел на транспорте. С профессиональным праздником присутствующих поздравил начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Иван Ефремов:

- Большую часть нашего времени мы проводим на службе. Поэтому хотелось бы пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, терпения, продвижение по карьерной лестнице.

В этот день благодарственными письмами и ценными подарками наградили отличившихся сотрудников. Кроме этого, ряд полицейских получили новые специальные звания.

В заключение мероприятия казначей бухгалтерии Пензенского ЛО МВД России на транспорте прапорщик внутренней службы Наталья Сысуева выступила перед коллегами с собственным стихотворением, которое посвятила службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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