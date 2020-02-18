В пензенской мэрии обсудили отлов бездомных собак
В городскую администрацию от жителей Заводского района, Арбеково, улицы 40 лет Октября поступают сообщения о бездомных собаках. В связи с этим мэр Пензы Андрей Лузгин поручил усилить работу в данном направлении.
Начальник Управления ЖКХ города Пензы Александр Утин рассказал о том, что было сделано с начала года:
- В УЖКХ города поступило 58 заявок на отлов безнадзорных животных, по которым были пойманы 44 особи. Животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный на улице Осенней. Здоровые - стерилизуются, вакцинируются и выпускаются в среду обитания. Нежизнеспособные - подлежат эвтаназии.
Александр Утин уточнил, что пункт передержки рассчитан единовременное размещение более 50-ти особей и полностью справляется со своей задачей.
Напоминаем, что жители могут направить заявку на отлов бездомных животных в Управление ЖКХ города (ул. Некрасова, 34) или по телефону 42-26-03.
ИСТОЧНИК KP.RU