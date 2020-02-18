В пензенской мэрии обсудили отлов бездомных собак

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:56:04+03:00

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В городскую администрацию от жителей Заводского района, Арбеково, улицы 40 лет Октября поступают сообщения о бездомных собаках. В связи с этим мэр Пензы Андрей Лузгин поручил усилить работу в данном направлении.

Начальник Управления ЖКХ города Пензы Александр Утин рассказал о том, что было сделано с начала года:

- В УЖКХ города поступило 58 заявок на отлов безнадзорных животных, по которым были пойманы 44 особи. Животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный на улице Осенней. Здоровые - стерилизуются, вакцинируются и выпускаются в среду обитания. Нежизнеспособные - подлежат эвтаназии.

Александр Утин уточнил, что пункт передержки рассчитан единовременное размещение более 50-ти особей и полностью справляется со своей задачей.

Напоминаем, что жители могут направить заявку на отлов бездомных животных в Управление ЖКХ города (ул. Некрасова, 34) или по телефону 42-26-03.

ИСТОЧНИК KP.RU