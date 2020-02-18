2020-02-18T13:43:12+03:00
Происшествия

Жителей Сердобска, ограбивших магазин, нашли по следам на снегу

За кражу четырех бутылок водки мужчинам назначено по 400 часов обязательных работ
Анна ЧЕРНАЯ
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Прокуратура Сердобского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего Сергея С. и 30-летнего Александра И. Согласно материалам дела, 17 декабря прошлого года мужчины были в гостях у своей знакомой, где пили алкоголь. Ближе к вечеру хозяйка дома уснула, а Сергей и Александр отправились на прогулку, в ходе которой им захотелось продолжить банкет, но ни спиртного, ни денег уже не осталось.

В час ночи мужчины оказались в окрестностях местного магазинчика. Александр выбил окно торговой точки и остался присматривать снаружи, пока Сергей проник вовнутрь и украл с прилавка четыре бутылки водки стоимостью чуть больше 760 рублей. После кражи сообщники вернулись в гости к знакомой.

Выехавшие на сработавшую сигнализацию правоохранители нашли мужчин по следам, оставленным на снегу. Сергей С. и Александр И. свою вину признали, разбитое стекло в магазине заменили, ущерб возместили.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде 400 часов обязательных работ каждому. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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