2020-02-18T16:18:21+03:00
Общество

Мэр Саранска поручил начать готовиться к паводку

По словам Петра Тултаева, весна, скорее всего, будет ранней
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На оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев поручил начать подготовку к паводку:

- Мы не знаем, какие сюрпризы преподнесет нам погода. Но, скорее всего, весна будет ранней. Нужно проверить водопропускные трубы в населенных пунктах Саранска и обводной канал в районе инфекционной больницы. В прошлом году благодаря своевременно проделанной работе удалось избежать подтоплений.

Жителям, проживающим в потенциально подтопляемой зоне необходимо заранее позаботиться о страховании своего имущества. Согласно действующему законодательству, у муниципалитета нет законных оснований для выплаты компенсации за порчу имущества во время паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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