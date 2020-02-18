Мэр Саранска поручил начать готовиться к паводку
На оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев поручил начать подготовку к паводку:
- Мы не знаем, какие сюрпризы преподнесет нам погода. Но, скорее всего, весна будет ранней. Нужно проверить водопропускные трубы в населенных пунктах Саранска и обводной канал в районе инфекционной больницы. В прошлом году благодаря своевременно проделанной работе удалось избежать подтоплений.
Жителям, проживающим в потенциально подтопляемой зоне необходимо заранее позаботиться о страховании своего имущества. Согласно действующему законодательству, у муниципалитета нет законных оснований для выплаты компенсации за порчу имущества во время паводка.
ИСТОЧНИК KP.RU