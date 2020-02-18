В Мордовии мужчина отомстил бывшей сожительнице, обвинив ее в угоне

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:58:28+03:00

На самом же деле, гражданин сам припарковал машину во дворе дома женщины

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29-летний ранее судимый житель села Красино обратился в полицию и сообщил об угоне его«Opel Insignia». При этом потерпевший указал, что к преступлению вполне может быть причастна его бывшая сожительница, живущая в Саранске.

Автомобиль был обнаружен в Лямбирском районе. Дальнейшее расследование помогло разобраться в ситуации. Предположение мужчины, что машина может находиться в Саранске, было неслучайным: он сам лично его туда отогнал ранее, желая впоследствии оклеветать бывшую благоверную.

Сама же гражданка, увидев знакомое транспортное средство во дворе своего дома, тут же связалась с его хозяином и попросила забрать автомобиль. Но не получив ответа, через некоторое время лично отогнала машину на стоянку возле дома знакомой. Полицейским женщина объяснила, что сделала это из-за соображений безопасностию

В настоящее время в отношении жителя села Красино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU