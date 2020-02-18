В Пензенской области пройдет месячник по благоустройству

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:33:56+03:00

Соответствующее распоряжение озвучено на совещании с главами городских округов и муниципальных районов в понедельник, 17 февраля

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Глава региона распорядился начать подготовку к проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов

Особое внимание он потребовал уделить памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны. «Этот год особенный – мы отмечаем 75-летие великой Победы. Вы знаете, что 2020-й объявлен Президентом РФ Годом Памяти и Славы. Памятники, места воинских захоронений должны быть приведены в порядок. И не только к 9-му мая. Этим важным объектам, их содержанию необходимо постоянно уделять особое внимание», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Работу по благоустройству предполагается начать уже в конце марта. Сформировать бригады, подготовить технику. Также губернатор нацелил на активную работу по высадке деревьев, указал на необходимость заготовки саженцев.

Кроме того, потребовал ликвидировать несанкционированные свалки на территориях населённых пунктов и в пригородах, провести очистку лесополос от мусора и сухостоя.

ИСТОЧНИК KP.RU