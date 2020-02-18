Уснул на месте преступления

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:53:36+03:00

В Мордовии мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве односельчанина

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Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по факту убийства 54-летнего жителя Кочкуровского района. По подозрению в совершении преступления задержан 60-летний односельчанин погибшего.

Вечером 13 февраля мужчины распивали спиртное в доме потерпевшего. В ходе возникшей из-за малозначительного повода ссоры подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в область шеи потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а подозреваемый уснул там же в доме.

Рано утром погибшего зашел проведать его родной брат, так как он не отвечал на телефонные звонки. Обнаружив брата с ножевыми ранениями, он сообщил в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя СК судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Свою причастность к совершению убийства он не отрицает.

В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU