ООО «ТНС энерго Пенза» упрощает внесение изменений в лицевой счет

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:37:24+03:00

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В связи с участившимися обращениями клиентов по вопросу изменения числа зарегистрированных лиц, указанного в платежных документах, ООО «ТНС энерго Пенза» упрощает процедуру внесения необходимых корректировок.

Так, если потребителем обнаружены некорректные данные в графе «зарегистрировано», но при этом фактическое число лиц, проживающих в жилом помещении, не изменялось, предоставлять подтверждающие документы необязательно. Достаточно просто подать заявку при помощи специальной формы «Напишите нам»на официальном сайте либо по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48.

При внесении изменений потребителем в плановом порядке процедура остается прежней. В данном случае необходимо предоставить в энергосбытовую компанию следующие документы:

- заявление с указанием Ф.И.О., а также даты рождения лиц, проживающих по указанному адресу;

- копию документов, удостоверяющих личность проживающих.

Сделать это можно без посещения офисов компании, направив обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Проинформировать ООО «ТНС энерго Пенза» о произошедших изменениях можно и путем посещения одного из Центров обслуживания клиентов или районной службы сбыта.

Своевременная актуализация информации обеспечит потребителям корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU