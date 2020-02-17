2020-02-17T16:20:01+03:00
Здоровье

В Пензенскую область прибыли реактивы для быстрой диагностики коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня глава ведомства встретился с губернатором Иваном Белозерцевым. Глава региона акцентировал внимание на необходимости усиления мер по недопущению возможного проникновения и распространения коронавируса на территории Пензенской области.

- Нам поступили нормативные документы, которые регламентируют обследование всех пациентов с подозрением на коронавирус. Также были получены необходимые реактивы для проведения быстрой диагностики, - подчеркнул глава минздрава.

Иван Белозерцев призвал усилить контроль за ценами, в том числе и на противовирусные препараты, поручив провести проверки аптечных пунктов совместно с сотрудниками Росздравнадзора и ФАС. Также глава региона поручил проанализировать работу служб, отвечающих за запись к врачу, и при необходимости в пиковый период заболеваемости увеличить число контактных телефонов.

- Надо разобраться, почему люди тратят по полдня на запись через интернет, или не могут в течение часа или двух дозвониться по телефону. Проблем с записью к врачам быть не должно, - распорядился он.

По информации минздрава, в настоящее время уровень заболеваемости респираторными заболеваниями не превышает эпидемиологического порога, в лечебных учреждениях созданы все необходимые условия для госпитализации и взрослого, и детского населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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