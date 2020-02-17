2020-02-17T15:08:27+03:00
Общество

В Пензе установят памятник на могиле заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной

Это будет сделано до конца года
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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поддержал инициативу деятелей культуры об установке мемориальной плиты на месте захоронения заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной. Соответствующее обращение поступило в ходе приема граждан, которое спикер регионального парламента провел в понедельник.

Певица родилась в 1935 году в Кузнецком районе, много лет была солисткой областной филармонии. В репертуаре Веры Аношиной было около 20 композиций пензенских авторов, она являлась первой исполнительницей популярных песен «Милая роща» и «Восемнадцать лет».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Петр Лощинин напомнил, что знаменитая землячка ушла из жизни 11 апреля 2017 года и была похоронена на Аллее славы Новозападного кладбища города Пензы.

- Семья артистки в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии установить памятник. Буквально через несколько месяцев - 27 мая будет отмечаться знаменательная дата - в этот день Вере Степановне исполнилось бы 85 лет, - рассказал заявитель.

- Нужно объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы в этом году установить мемориал. Мы обязательно найдем средства, - заявил Валерий Лидин.

К изготовлению памятника приступят после согласования эскиза родственниками Веры Аношиной. Установят мемориал, как только позволят погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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