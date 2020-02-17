В Пензе установят памятник на могиле заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поддержал инициативу деятелей культуры об установке мемориальной плиты на месте захоронения заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной. Соответствующее обращение поступило в ходе приема граждан, которое спикер регионального парламента провел в понедельник.
Певица родилась в 1935 году в Кузнецком районе, много лет была солисткой областной филармонии. В репертуаре Веры Аношиной было около 20 композиций пензенских авторов, она являлась первой исполнительницей популярных песен «Милая роща» и «Восемнадцать лет».
Заслуженный работник культуры Российской Федерации Петр Лощинин напомнил, что знаменитая землячка ушла из жизни 11 апреля 2017 года и была похоронена на Аллее славы Новозападного кладбища города Пензы.
- Семья артистки в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии установить памятник. Буквально через несколько месяцев - 27 мая будет отмечаться знаменательная дата - в этот день Вере Степановне исполнилось бы 85 лет, - рассказал заявитель.
- Нужно объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы в этом году установить мемориал. Мы обязательно найдем средства, - заявил Валерий Лидин.
К изготовлению памятника приступят после согласования эскиза родственниками Веры Аношиной. Установят мемориал, как только позволят погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU