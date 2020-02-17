В Пензе 52-летний мужчина украл из бара 77 бутылок алкоголя и выручку

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:24:23+03:00

Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет

Изменить размер текста: A A

В пензенскую полицию обратилась администратор бара, расположенного в Железнодорожном районе. Она сообщила, что накануне ночью кто-то проник в заведение, разбив окно, и украл более 11 тысяч рублей и 77 бутылок алкоголя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия был найден камень, которым злоумышленник разбил стекло, а также следы. Служебная собака привела полицейских к одному из соседних домов. В нем проживал мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. 52-летний гражданин злоупотреблял алкоголем и не имел постоянной регистрации на территории Российской Федерации. В его квартире были найдены несколько бутылок, украденных из бара – к тому моменту, уже пустых. В причастности к краже мужчина признался.

Установлено, что в ноябре прошлого года подозреваемый вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он поселился в квартире своего знакомого и перебивался случайными заработками. Вечером накануне преступления он зашел в бар, где у него произошел конфликт с владельцем заведения.

Через несколько часов злоумышленник вернулся, взял камень и разбил окно, через которое проник внутрь. Он схватил бутылки с алкоголем, чипсы и сухари, открыл кассу и забрал из нее все найденные деньги. После чего пришел к знакомому, с которым распил часть похищенного алкоголя, а затем с оставшимся спиртным отправился в район автовокзала, где выпил распил остатки со случайно встреченными людьми.

По факту кражи отделом следственного управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU