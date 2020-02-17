В Мордовии выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка
Предварительной причиной смерти юноши называют отравление неизвестным веществом
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Пролетарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка.
Мальчик скончался вечером 14 февраля, будучи с матерью в гостях у знакомых в Саранске. Предварительно установлено, что причиной смерти стало явилось отравление неустановленным веществом.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. С целью установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU