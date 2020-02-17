«Penza Fest» стартовал в пятый раз

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:04:39+03:00

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В нашем городе снова выступят ведущие органисты зарубежья. Вчера в «Пензаконцерте» состоялось открытие V Фестиваля органной музыки «Penza Fest», который продлится до 26 апреля.

Первый концерт в рамках мероприятия дал музыкант из Германии Кристиан фон Блон – органист церкви Св. Хильдегарды в Саарбрюккене, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Более 30 лет исполнитель возглавляет созданный им ансамбль Collegium Vocale Blieskastel, с которым регулярно выступает в качестве дирижёра и солиста, представляя различные стили церковной музыки. В Пензе органист исполнил сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля-Мари Видора, Наджи Хакима и Ференца Листа.

Следующим в рамках фестиваля станет выступлением Торстена Мауса – главного органиста Кафедрального собора Святого Петра в г. Рекклингхаузен, профессора Детмольдской Высшей школы музыки. Оно состоится 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU