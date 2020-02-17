2020-02-17T12:57:49+03:00
Происшествия

В Мордовии в ДТП на трассе погибли трое жителей Ульяновской области

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера утром недалеко от села Пензятка произошла крупная авария. 35-летний житель Ульяновской области за рулем «ВАЗ-21102» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле», которым управлял 47-летний житель Саранска.

Трое пассажиров отечественной легковушки скончались на месте. Водители обоих транспортных средств, а также еще один мужчина, ехавший в «десятке» были госпитализированы с различными травмами.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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