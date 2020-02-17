2020-02-17T12:34:37+03:00
Общество

Пензенские старшеклассники посетили компанию «СтанкоМашСтрой»

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14 февраля компанию «СтанкоМашСтрой» посетила группа старшеклассников-победителей интернет-конкурса «Новатор_Web», и участников зимней школы «ДомInno» по направлению «Инженерное дело».

Знакомство с предприятием началось с небольшого экскурса в историю. Заместитель генерального директора по производству Сергей Митясов рассказал ребятам о станкостроительной отрасли, о становлении пензенского предприятия и о сегодняшнем его значении в развитии страны. Затем будущие инженеры посетили конструкторское бюро и побывали в цеху, где увидели процесс производства комплектующих для металлообрабатывающего оборудования и непосредственно сборку токарных станков. Узнали о материалах, из которых изготавливаются детали и способах их обработки.

Полученные знания пригодятся ребятам при подготовке творческой зачетной работы по направлению «Инженерное дело», которая станет итогом их участия в зимней школе «ДомInno» и даст возможность пройти обучение в летней школе «TeenГрад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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