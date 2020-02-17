2020-02-17T11:38:01+03:00
Общество

Саранские школьники по-прежнему учатся на дому

Вопрос, будет ли завтрашний день карантина последним, решится после мониторинга уровня заболеваемости
Анна ЧЕРНАЯ
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С 12 по 18 февраля включительно в школах Саранска введен карантин. Такое решение в Администрации города было принято на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия.

На оперативном совещании заместитель директора Департамента по социальной политике – начальник управления образования Оксана Шуляпова отметила, что окончательное решение о продлении или окончании карантина будет принято после мониторинга уровня заболеваемости школьников, а также после получения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия.

- Занятия с учащимися ведутся в дистанционном формате. Карантин - не повод приостанавливать учебный процесс, - подчеркнула Оксана Шуляпова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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